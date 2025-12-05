Ομάδες

League Cup: Έπεσε… μαύρο στο «Ανδρέας Βαρίκας» - Προσωρινή διακοπή στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 18:55
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

League Cup: Έπεσε… μαύρο στο «Ανδρέας Βαρίκας» - Προσωρινή διακοπή στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Απρόοπτη εξέλιξη είχε ο τελικός του League Cup βόλεϊ ανδρών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που διεξαγόταν στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας».

Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος οδήγησε σε μπλακ άουτ κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ και το παιχνίδι χρειάστηκε να διακοπεί για περίπου μισή ώρα, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση.

Ο Ολυμπιακός είχε μπει δυναμικά στον τελικό, προηγούμενος με 2-0 σετ και ελέγχοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης. Στο τρίτο σετ όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, αύξησε την πίεση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 18-15. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το γήπεδο βυθίστηκε στο σκοτάδι, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή.

