FIFA: Το πρώτο βραβείο Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

Onsports Team

Στην Ουάσιγκτον έλαβε χώρα η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Εκεί ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι μία απ’ τις χώρες που θα διοργανώσουν το Μουντιάλ.

Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικής, ήταν παράλληλα και το τιμώμενο πρόσωπο, καθώς παρέλαβε το πρώτο βραβείο Ειρήνης που θέσπισε η FIFA. Την απονομή έκανε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ινφαντίνο: «Όπως όλοι εδώ, βλέπουμε εικόνες πολέμου σε όλο τον κόσμο και θρηνούμε για τα παιδιά που πεθαίνουν. Θρηνούμε με όλες τις μητέρες που χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και θέλουμε να δούμε ελπίδα, ενότητα, ένα μέλλον. Ο πρόεδρος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και χθες τη συμφωνία μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό θέλουμε από έναν ηγέτη που νοιάζεται για τον λαό του. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό, ενωμένο κόσμο. Ο πρόεδρος αξίζει το βραβείο για τα επιτεύγματά του. Με τον δικό του τρόπο, αλλά το έχει πετύχει».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Έχουμε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές. Έχουμε τερματίσει τόσους πολλούς πολέμους σε τόσα πολλά μέρη... Έχουμε σταματήσει πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σου, Τζιάνι. Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις σημειώσει νέα ρεκόρ, ένα από αυτά είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν αυξηθεί, κάτι για το οποίο το ποδόσφαιρο θα σε ευγνωμονεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι καταπληκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι γεμάτο συναρπαστικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι απίστευτο. Έχουμε συνεργαστεί χέρι-χέρι, οι τρεις χώρες, για να το συντονίσουμε. Και θέλω να πω ότι η σχέση μας είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Πριν από ένα χρόνο, δεν ήμασταν η χώρα που είμαστε σήμερα χάρη στην ηγεσία μου».