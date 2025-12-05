ΠΑΟΚ: Καθαρισμό στο γόνατο θα κάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης

Onsports Team

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στο «δικέφαλο» καθώς ο αμυντικός της ομάδας θα υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα.

Πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο αμυντικός του «δικέφαλου» που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, θα υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45».