LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η κρίσιμη «μάχη» για την 14η αγωνιστική

Η 14η αγωνιστική της Euroleague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR να επιστρέφει στη δράση παίζοντας ξανά στο «σπίτι» του. Το «τριφύλλι» που είχε 4 σερί νίκες πριν τα παράθυρα των Εθνικών, υποδέχεται την Βαλένθια στο Telekom Center Athens, με μοναδικό στόχο να κάνει το 5Χ5.

Βασικός αντίπαλος για την ομάδα του Αταμάν, είναι ο χαμένος ρυθμός. Τη στιγμή που είχε βρει τα πατήματά του το «τριφύλλι», ήρθε η διακοπή. Αυτό που θέλει ο Εργκίν Αταμάν, είναι να δει ξανά την ίδια νοοτροπία από τους παίκτες του.

Το κλειστό των «πράσινων» θα είναι ξανά κατάμεστο, καθώς έχει γίνει sold out. Η στήριξη του κόσμου παραμένει σταθερή για τον επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης, που παίρνει δύναμη από τους φιλάθλους του. Κάτι που επιθυμεί να κάνει και απόψε.

Η Βαλένθια από την πλευρά της, είναι ψηλά στη βαθμολογία (ρεκόρ 8-5) και αποτελεί μία απ’ τις εκπλήξεις της Euroleague. Ένα εξαιρετικό σύνολο υπό τις οδηγίες του Μαρτίνεθ, που θα παίξει χωρίς άγχος. Με βασικό στόχο να είναι ανταγωνιστική κι αν αυτό της βγει, να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

