Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

Onsports Team

Πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση του Μουντιάλ – Δείτε τα γκρουπ που προέκυψαν.

Το καλοκαίρι απέχει έξι μήνες. Τόσο απέχει και το μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα λάβουν χώρα οι σπουδαίες αναμετρήσεις των 48 ομάδων που για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν.

Στην Ουάσιγκτον, ένα μίλι μακριά απ’ τον Λευκό Οίκο, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η κλήρωση του Μουντιάλ. Παρών ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέιμπαουμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι. Στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center»), προέκυψαν τα 12 γκρουπ με γνωστές ήδη τις 42 από τις 48 ομάδες. Οι 6 τελευταίες θα προκύψουν απ’ τα playoffs.

Η σπουδαία διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μεξικό

Νότια Αφρική

Nότια Κορέα

Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Σκόπια, Τσεχία ή Ιρλανδία)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Καναδάς

Ευρωπαϊκά playoffs (Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία)

Κατάρ

Ελβετία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΗΠΑ

Αυστραλία

Παραγουάη

Ευρωπαϊκά playoffs (Τουρκία, Ρουμανία, Σλοβακία ή Κόσοβο)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Ισημερινός

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ευρωπαϊκά playoffs (Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία)

Τυνησία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

Πράσινο Ακρωτήριο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Διηπειρωτικά playoffs (Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς