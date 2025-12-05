Ομάδες

Παναθηναϊκός: Αποχωρεί από το «τριφύλλι» ο Γιώργος Τζαβέλλας
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 22:13
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αποχωρεί από το «τριφύλλι» ο Γιώργος Τζαβέλλας

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που είχε ουσιαστικά ρόλο γενικού αρχηγού, θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τους «πράσινους».

Οι σημαντικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» τις τελευταίες εβδομάδες προχωρούν σε νέα στελέχωση σε κάθε επίπεδο του ποδοσφαιρικού τμήματος και της ΠΑΕ.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας που κατείχε ρόλο διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, θα αποτελέσει παρελθόν απ’ το «τριφύλλι». Με το οργανόγραμμα να αλλάζει ριζικά πλέον. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άμεσα αποχωρεί από το «τριφύλλι».

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως έγινε και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, με τους Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανο Κοτσόλη να αναλαμβάνουν πόστα τεχνικού και αθλητικού διευθυντή.



