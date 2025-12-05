Σπανούλης: «Ο Κόρι Τζόζεφ θα μας βοηθήσει χωρίς να διαταράξει τη χημεία μας»

Οnsports Τeam

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μονακό, Κόρι Τζόζεφ, μετά τη νίκη επί της Παρί.

Απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, εμφανίσθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, λίγο μετά την εμφατική νίκη της Μονακό επί της Παρί με 125-104 για την Euroleague και το ρεκόρ παραγωγικότητας που σημείωσαν οι Μονεγάσκοι.

«Ημασταν πολύ συγκεντρωμένοι, ανιδιοτελείς και υπομονετικοί. Μοιρασθήκαμε την μπάλα, παίξαμε μαζί. Είναι μια σημαντική νίκη. Έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες, αλλά πρέπει να θέσουμε αυτό το ταλέντο στην υπηρεσία της ομάδας. Και αυτό κάναμε απόψε. Όταν παίζουμε έτσι, γινόμαστε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα», σχολίασε ο Ελληνας προπονητής και συμπλήρωσε για την τελευταία μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του:

«Ο Κόρι Ζοζέφ μπορεί να μας δώσει βάθος. Είναι μια μεγάλη σεζόν και ο Νέντοβιτς τραυματίστηκε. Ο Κόρι είναι ένας έμπειρος παίκτης, ένας πραγματικός μπασκετμπολίστας, ένας καλός αμυντικός, ένας καλός συμπαίκτης, ένας βετεράνος. Μπορεί να μας βοηθήσει χωρίς να διαταράξει την χημεία μας. Θα παίξει στο πρωτάθλημα ως βασικός και μετά θα δούμε».