ΑΕΚ: Ο Μαλφιτάνο «εκλεκτός» του Ριμπάλτα για το τμήμα σκάουτινγκ

Onsports Team

Μια ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στο τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να προχωρά σε δομικές αλλαγές και στοχευμένες προσθήκες που αναβαθμίζουν σημαντικά τη λειτουργία του.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της Ένωσης χτίζει από την αρχή το νέο μοντέλο εντοπισμού και αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, φέρνοντας μαζί του συνεργάτες που γνωρίζει καλά.

Η σημαντικότερη κίνηση είναι η τοποθέτηση του Ονόφριο Ρομπέρτο Μαλφιτάνο στη θέση του Head of Scouting, του ανθρώπου δηλαδή που θα ηγηθεί του νέου τμήματος. Ο Ριμπάλτα τον εμπιστεύεται απόλυτα, καθώς έχει υπάρξει συνεργάτης του σχεδόν σε κάθε σταθμό της καριέρας του, Μαρσέιγ, Πάρμα, Γιουβέντους και Ζενίτ.

Ο Μαλφιτάνο, ο οποίος εργάστηκε στη Μαρσέιγ από το 2023 έως το 2025 και αποχώρησε τον περασμένο Νοέμβριο, αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στη δομή που δημιουργείται στην ΑΕΚ.

Στην ενίσχυση της νέας πλατφόρμας προστίθεται και ο Ιταλός Αλέσιο Έκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Recruitment Data Scientist, προσφέροντας πιο προηγμένη και στοχευμένη ανάλυση δεδομένων για παίκτες και αγορές.

Την τριάδα των νέων προσώπων συμπληρώνει ο Φραντσέσκο Πανφίλι, έμπειρος σκάουτ με «βαρύ» βιογραφικό σε Περούτζια, Ιμολέζε, Γκεζτέπε, Λάτσιο και Ρετζιάνα, ο οποίος έρχεται να προσθέσει βάθος και τεχνογνωσία στο δίκτυο σκάουτινγκ.