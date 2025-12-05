Ομάδες

Άρης: Με τις γνωστές απουσίες στο ντέρμπι, εκτίει με ΑΕΚ ο Μορόν
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 22:48
SUPER LEAGUE

Άρης: Με τις γνωστές απουσίες στο ντέρμπι, εκτίει με ΑΕΚ ο Μορόν

Δώνης, Καντεβέρε και Σούντμπεργκ δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι της Τούμπας – Δηλώθηκε να εκτίσει με ΑΕΚ ο Μορόν.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 7/12, 19:30 – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Το Σάββατο (6/12), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να εκτίσει ο Λορέν Μορόν τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του –έχοντας συμπληρώσει κάρτες– στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

 



