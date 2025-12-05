Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Πήρε το βραβείο και αποθεώθηκε ο Φαρίντ
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 21:51
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πήρε το βραβείο και αποθεώθηκε ο Φαρίντ

Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Βαλένθια, ο «Manimal» πήρε απ’ τον Αλβέρτη το βραβείο MVP Νοεμβρίου και το Telekom Center Athens τον αποθέωσε.

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις τον Νοέμβριο, στα τέσσερα ματς που πρόλαβε να παίξει στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Έτσι αναδείχθηκε MVP του μήνα από την λίγκα.

Στο κατάμεστο Telekom Center Athens, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Βαλένθια, ο έμπειρος άσος παρέλαβε το βραβείο του από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Το γήπεδο τον αποθέωσε και ο «Μanimal» το διασκέδασε με την καρδιά του.



