Παναθηναϊκός ΑKTOR - Βαλένθια: Άνοιξαν ομπρέλες στο ΟΑΚΑ
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 21:02
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Βαλένθια: Άνοιξαν ομπρέλες στο ΟΑΚΑ

Με ξεκάθαρη διάθεση να τρολάρουν τον Ολυμπιακό οι φίλοι του Παναθηναϊκού εμφανίστηκαν στο Telekom Center Athens με τις... ομπρέλες τους. 

Τη στιγμή που όλη η Ευρώπη παρακολουθεί με ανοικτό το στόμα τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν το τελευταίο εικοσιτετράωρο με την ομάδα του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens πολλοί από τους φίλους του "τριφυλλιού" το έριξαν στην... πλάκα. 

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, με τις πλυμμήρες, τις αναβολές, τις αιχμές της Φενέρμπαχτσε, τις δηλώσεις του κ. Βρούτση και την καταγραυγή που γνωρίζουν οι διοικούντες την ΚΑΕ για την πρωτοφανή δυσφήμηση του ελληνικού μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, στον Παναθηναϊκό πάντως οι οπαδοί του έχουν όρεξη για... τρολάρισμα. 

Έτσι, με το ματς να γίνεται κανονικά και να μην αναβάλεται λόγω καιρικών συνθηκών, οι φίλοι της ομάδας που βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου ήρθαν με τις ομπρέλες τους και τις άνοιξαν για να προστατευούν λες και είναι στο ΣΕΦ. 



