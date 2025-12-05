Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Αυτοί είναι οι 12 του Αταμάν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 05 Δεκεμβρίου 2025, 20:23
EUROLEAGUE

Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες των δύο "μονομάχων" για την αναμέτρηση του Telekom Center. 

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε αγωνιστική δράση μετά τη δεκαήμερη διακοπή των υποχρεώσεων για τα "παράθυρα" των Εθνικών ομάδων, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να υποδέχεται την Βαλένθια. 

Ο Τούρκος τεχνικός για ένα ακόμα ματς έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, αφού πέραν του Ματίας Λεσόρ στη διάθεση του Παναθηναϊκού δε θα βρίσκονται και οι Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αντίθετα, στη δράση με το Τριφύλλι επιστρέφουν οι Ομέρ Γιουρτσέβεν και Βασίλης Τολιόπουλος, οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής και με τις εθνικές τους ομάδες το προηγούμενο δεκάημερο, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Από τους 13 διαθέσιμους παίκτες συνολικά, ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός 12άδας τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Αναλυτικά:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν.

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκές, Σίμα.



