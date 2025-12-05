League Cup «Ν. Σαμαράς», ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-3: Συνέχεια στην… παράδοση

EUROKINISSI

Onsports Team

Σε έναν τελικό που τα είχε πραγματικά όλα, από ανατροπές μέχρι… μπλακ άουτ, ο Ολυμπιακός στέφθηκε για 8η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κάτοχος του League Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του ΠΑΟΚ 3-1 σετ στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας», σηκώνοντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς έπειτα από μια συναρπαστική μάχη. Από την άλλη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε αυτή τη φορά, παραμένοντας στους έξι χαμένους τελικούς σε ισάριθμες συμμετοχές στο League Cup.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να επιβάλλει τον ρυθμό του. Με τον Δημήτρη Τζούριτς σε εξαιρετική μέρα και τους Λινάρδο – Κοκκινάκη να δίνουν λύσεις, οι Πειραιώτες πήραν γρήγορα προβάδισμα στο πρώτο σετ (8-13), το οποίο ολοκλήρωσαν με 18-25, χάρη σε τελείωμα του Λινάρδου.

Το δεύτερο σετ ήταν ισορροπημένο μέχρι το 10-10, όμως η είσοδος του Ατανασίεβιτς στην επιθετική εξίσωση έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των «ερυθρολεύκων». Παρά την αντίδραση του ΠΑΟΚ και την ισοφάριση σε 17-17, ο Ολυμπιακός με ξέσπασμα 1-6 έφτασε στο 0-2 (20-25).

Η αναμέτρηση όμως άλλαξε χαρακτήρα στο τρίτο σετ. Ο ΠΑΟΚ, με τους Κοβάσεβιτς και Ερνάντεζ να ανεβάζουν ρυθμό, πήρε προβάδισμα 18-15. Εκεί ακριβώς σημειώθηκε η απρόσμενη διακοπή, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώση της ηλεκτροδότησης και το γήπεδο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Μετά από περίπου 20 λεπτά αναμονής και 10 λεπτά ζέσταμα, οι ομάδες επέστρεψαν στο παρκέ.

Οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ανέβασαν τη διαφορά (21-17) με μπλοκ του Κόλεφ, φτάνοντας τελικά στο 25-23 και στο 1-2, έπειτα από άουτ σερβίς του Πέριν.

Το τέταρτο σετ ήταν αντάξιο τελικού. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά (0-4), αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε με πίεση από Ερνάντεζ και Κόλεφ, παίρνοντας προβάδισμα 20-15. Κι όμως, το καλύτερο ο Ολυμπιακός το φύλαγε για το τέλος. Με εντυπωσιακό 0-5 και καθοριστικούς πόντους από Πέριν, Δαλακούρα και Πιτακούδη, οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν το ματς στα ίσια (20-20).

Το σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, όμως ο Ολυμπιακός απέδειξε την εμπειρία του: πέρασε μπροστά με 22-23, έφτασε στο ματς-μπολ μετά από παράβαση του Κοβάσεβιτς (22-24) και παρά το άστοχο σερβίς του Ατανασίεβιτς στην πρώτη προσπάθεια, ο Σέρβος διαγώνιος τελείωσε την υπόθεση τίτλος με δυνατή επίθεση για το 23-25.

Τα σετ: 18-25, 20-25, 25-23, 23-25