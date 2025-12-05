Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»

Οnsports Τeam

«Βόμβες» από τη Φενέρμπαχτε για την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, με μέλος του ΔΣ να αναφέρει πως δεν έγινε δεκτή καμία πρόταση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

Το μέλος της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, εξαπέλυσε κεραυνούς για τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή του χθεσινού αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο εκπρόσωπος της Φενέρ εξήγησε τις εναλλακτικές προτάσεις της ομάδας, οι οποίες απορρίφθηκαν, ενώ τόνισε πως αν ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια γίνει κανονικά, τότε ο λόγος της αναβολής θα έχει να κάνει ξεκάθαρα με πρόβλημα του ΣΕΦ και όχι με θέμα ασφάλειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι αξιωματούχοι της EuroLeague μας είπαν: ‘Ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μιας απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση’. Λαμβάναμε μέτρα και συναντηθήκαμε με όλους τους αξιωματούχους. Προτείναμε ο αγώνας να διεξαχθεί τουλάχιστον την επόμενη μέρα (σ.σ. σήμερα).

Ωστόσο, επειδή ομάδες από την ίδια πόλη (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια ημέρα, η πρότασή μας απορρίφθηκε. Η Αναντολού Εφές και εμείς έχουμε παίξει τις ίδιες ημερομηνίες στο παρελθόν υπό τόσο σοβαρές συνθήκες. Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία, πράγμα που σημαίνει χάσιμο χρόνου και προσπάθειας. Κάναμε μια άλλη πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας το Σάββατο.

Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε επίσης λόγω του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν αναλόγως. Ο αγώνας Παναθηναϊκός-Βαλένθια είναι απόψε. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον αποψινό αγώνα. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν διαφέρουν από χθες. Οι καιρικές συνθήκες είναι οι ίδιες.

Ο λόγος που ακυρώθηκε ο αγώνας χθες ήταν για την ασφάλεια των οπαδών. Είναι κυβερνητική απόφαση. Τι θα αλλάξει σήμερα; Ο αγώνας θα παιχτεί; Αν ο αγώνας παιχτεί, δεν είναι θέμα ασφάλειας. Είναι διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία σήμερα το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας για την EuroLeague. Θα παρακολουθούμε τον αποψινό αγώνα. Αυτό θα είναι ένας οδηγός για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και σε αυτό”.