Μία ακόμα μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που εκθέτει και τον ελληνικό αθλητισμό!

Οnsports Τeam

Τα όσα έχουν συμβεί από χθες το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και δυσφημούν με τον χειρότερο τρόπο τόσο την «ερυθρόλευκη» διοίκηση όσο, δυστυχώς και τον ελληνικό αθλητισμό.

Μία ακόμα μαύρη σελίδα στην ιστορία του «έγραψε» χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός με απόλυτη υπαιτιότητα της διοίκησή τους. Το μέγεθος των ντροπιαστικών εικόνων και της δυσφήμησης του συλλόγου αλλά και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα οι περισσότεροι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα και για τον λόγο αυτό κάποια στιγμή οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Τη στιγμή που κάποιοι, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κάνουν ότι μπορούν για να κρατούν ψηλά, στα πέρατα του κόσμου, τόσο τη σημαία του «τριφυλλιού», όσο και την Ελληνική σημαία, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που με τις κινήσεις τους, με τις αποφάσεις τους και τις τακτικές τους, αμαυρώνουν την ιστορία και την αίγλη του ελληνικού αθλητισμού.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός του κορυφαίου και υπερσύγχρονου γηπέδου της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός των 7 ευρωπαϊκών, ο Παναθηναϊκός που έφτασε μέχρι την Αυστραλία για να διαφημίσει τον ελληνικό αθλητισμό και από την άλλη ο Ολυμπιακός που κατάφερε σε ένα βράδυ να διασύρει τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ και την Ελλάδα ολόκληρη.

Ο Ολυμπιακός από χθες ζει ημέρες… Α2. Ο διασυρμός είναι ανάλογος με την ημέρα εκείνοι που οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν κατηγορία, αφού πρώτα το είχαν.. σκάσει από το ΟΑΚΑ. Οι άνθρωποι εκείνοι που ήθελαν να πάρουν τζάμπα από το κράτος όλο το παραλιακό μέτωπο και να το εκμεταλλευτούν με όλους τους τρόπους, εδώ και τόσους μήνες (από την ημέρα που ουσιαστικά πέρασε στα χέρια τους το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας), δεν φρόντισαν να κάνουν το παραμικρό.

Φρόντισαν να βάλουν κόκκινα καρεκλάκια, επειδή ο Παναθηναϊκός έβαλε πράσινα, φρόντισαν να διαφημίσουν τη δημιουργία του κάτι σαν lounge, ειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάτι το οποίο δεν μπαίνει καν στη σύγκριση με αυτό που υπάρχει στο ΣΕΦ. Καλά όλα αυτά, αλλά την οροφή δεν μπήκαν στη διαδικασία να τη φτιάξουν. Έμειναν στις προσευχές για να μη βρέξει. Και από χθες το βράδυ «πληρώνουν» ουσιαστικά τις αποφάσεις τους, προσπαθώντας και πάλι να αποποιηθούν των ευθυνών τους.

Πέταξαν το μπαλάκι στην Κυβέρνηση για να γλιτώσουν τον μηδενισμό. Προσπαθούσαν να βγάλουν προς τα έξω ότι το παρκέ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα και ανάγκασαν μέχρι και τους παίκτες τους να βγουν να κάνουν σουτάκια, για να δείξουν ότι είχαν φροντίσει τα πάντα για να γίνει το παιχνίδι. Τόνισαν ότι η Αττική είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν ήταν. Και όλα αυτά για να μη διασυρθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και για να μην χάσουν τον αγώνα με 0-20.

Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως αποκάλυψε το Onsports είχαν προχωρήσει στην απόκτηση πανιών από τον προηγούμενο μήνα με τα λεφτά του Κράτους για να μαζεύουν τα νερά.

Και την ίδια ώρα, 7 χιλιόμετρα μακριά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 12 λεπτά απόσταση με το αμάξι ο Παναθηναϊκός επικρατούσε της Βαζούτας σε αγώνα πόλο, έχοντας την εντυπωσιακή συμπαράσταση των οπαδών του. Εκεί, προφανώς δεν υπήρχε ο παραμικρός φόβος για τους πολίτες που παρακολουθούσαν το ματς. Εκεί δεν έβρεχε. Εκεί ήταν άλλος… Θεός.

Ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει και να παίρνει όποια απόφαση θέλει. Άλλωστε μιλάμε για μια Α.Ε. Όμως, όταν οι αποφάσεις του εκθέτουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, όλο τον ελληνικό αθλητισμό, τότε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι υπόλογοι απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού από χθες έχει δείξει την αγανάκτησή του. Μια βόλτα στα social είναι αρκετή για να καταλάβει ο καθένας τι γίνεται και ποια είναι πλέον η σχέση κόσμου και διοίκηση. Το χθεσινό θέατρο.. σκιών δεν το… έφαγε κανείς.