Πανιώνιος: Στην Πόλη κόντρα στην Μπεσίκτας
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 10:25
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Στην Πόλη κόντρα στην Μπεσίκτας

Δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Πανιωνίου η οποία δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του Eurocup (19:00). 

Δύσκολη δοκιμασία του Πανιωνίου στην Πόλη. Οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπεσίκτας (19:00) για την 9η αγωνιστική του Eurocup, με την τουρκική oμάδα να είναι το φαβορί του ομίλου.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου προέρχεται από μια σπουδαία νίκη επί της Καρδίτσας, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε ένα σερί 14 ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, που είχαν φέρει έντονο προβληματισμό στην ομάδα.

Την ίδια ώρα οι Τούρκοι βρίσκονται στο 6-2 με την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς να έρχεται από 5 σερί νίκες και να "παλεύει" για την κατάκτηση της πρωτιάς του ομίλου.  



