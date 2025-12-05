Πρόσκληση στον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην Κύπρο για να φτιαχτεί το ΣΕΦ

Onsports Team

Επίσημη πρόταση να αγωνίζεται στη Λεμεσό όσο γίνονται έργα στο ΣΕΦ θα δεχτεί από την κυπριακή Ομοσπονδία μπάσκετ ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ διασύρθηκαν σε όλη την Ευρώπη, λόγω της βροχόπτωσης που οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης του ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Από τη στιγμή που η διοίκηση των Πειραιωτών δεν φρόντισε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που γνώριζε πως υπήρχαν και ο κίνδυνος παραμονεύει και για τη συνέχεια της σεζόν, ο πρόεδρος της κυπριακής ομοσπονδίας μπάσκετ, Γιάννης Ιωάννου αποκάλυψε χθες ότι θα σταλεί επίσημη πρόσκληση στον Ολυμπιακό για να χρησιμοποιεί ως έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» στο διάστημα της ανακατασκευής του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας».

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο των ετήσιων βραβεύσεων της ΚΟΑ ο Γιάννης Ιωάννου προχώρησε στην παραπάνω πρόταση, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της αξιοποίησης του «Σπύρος Κυπριανού», το οποίο φιλοξένησε την πρώτη φάση του ομίλου της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ΣΕΦ αναμένεται να κλείσει με την ολοκλήρωση της σεζόν και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν τα έργα που έχει προγραμματίσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και ίσως δεν είναι έτοιμο στην αρχή της σεζόν 2026-27, οπότε οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να έχουν μια εναλλακτική λύση.