Σκάνδαλο στοιχηματισμού: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενέρ και της Γαλατά

Οι έρευνες για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού συνεχίζονται στην Τουρκία, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη παικτών της Φενέρ και της Γαλατά.

Εξελίξεις... σοκ στην Τουρκία αναφορικά με το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού.

Μετά την τιμωρία ποδοσφαιριστών από τη Β’ και τη Γ’ κατηγορία, καθώς και το… ξήλωμα 149 διαιτητών, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προχώρησε στη σύλληψη των ποδοσφαιριστή της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτάτσι, τον πρώην πρόεδρο της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ και τον διαιτητή Ζορμπαϊ Κουτσούκ.

Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη γετιτονική χώρα αυτό δε θα είναι το τέλος αφού στα σκαριά υπάρχουν κι άλλες κινήσεις των Αρχών.