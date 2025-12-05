Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε την κλήρωση των ομίλων

Onsports Team

Πραγματοποιείται την Παρασκευή (5/12) η κλήρωση για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 αρχίζει, καθώς την Παρασκευή (5/12) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης, ενώ το Σάββατο θα βγουν οι αναλυτικές ημερομηνίες όλων των αγώνων.

Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sport 2.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Μουντιάλ:

Α’ γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

Β’ γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπώνια

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

Γ’ γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Δ’ γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διηπειρωτικά playoffs

Διηπειρωτικά playoffs

* Στον ίδιο όμιλο μπορούν να βρεθούν μέχρι δύο ομάδες από την UEFA και μια από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες.