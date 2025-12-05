Ομάδες

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 11:26
SUPER LEAGUE

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή της βάει τέλος στα σενάρια περί ενδιαφέροντος για την εξαγορά του μετοχικού πακέτου της τονίζοντας ότι τα σενάρια αυτά διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα. 

Η έντονη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, αναφορικά με την διάθεση επενδυτών να εμπλακούν με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, "οδήγησε" την "πράσινη" ΠΑΕ να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία να διαψεύσει κάθε σενάριο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα".



