Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Πλζεν θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά από σήμερα στις 16:00.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Λάρισα, για τη Stoiximan Super League, αλλά παράλληλα στο βάθος του μυαλού του Ράφα Μπενίτεθ υπάρχει και ο πολύ δύσκολος αγώνας για το Europa League με την Βικτόρια Πλζεν την ερχόμενη Πέμπτη.

Η διοίκηση της ομάδας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως η διάθεση των εισιτηρίων της αναμέτρησης θα ξεκινήσει από σήμερα το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (11/12, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα, Παρασκευή 5/12 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 20 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION