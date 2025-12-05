Stoiximan GBL: Αλλαγή στην ώρα του ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος προχώρησε σε αλλαγές στις ώρες των αγώνων των επόμενων αγωνιστικών.

Ο Παναθηναϊκός πάει στα Λιόσια, το επόμενο Σάββατο, για τον αγώνα με την ΑΕΚ με το ματς να γίνεται στις 20:30 αντί για τις 16:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Η GBL με ενημέρωσή της γνωστοποίησε και άλλες αλλαγές στις ώρες των αγώνων.

Αναλυτικά:

Ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο SUNEL ARENA το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 20.30 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ Betsson της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 16.00 (αντί στις 20.30) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 18.30 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΟΚ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ το Σάββατο 3-1-2026 και ώρα 15.45 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΑΡΗΣ Betsson – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 13.00 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο TELEKOM CENTER ATHENS την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 16.00 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.