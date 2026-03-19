Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει στην επιστροφή του ο Φορτούνης

Onsports Team

Μία ακόμα κίνηση που ενισχύει τα σενάρια επαναπατρισμού του Κώστα Φορτούνη στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε την Τετάρτη (18/03) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά και να συνομιλήσει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο περιθώριο της προπόνησης του Ολυμπιακού. Παρόμοια επίσκεψη είχε πραγματοποιήσει και τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται ξανά στη χώρα και μετά την παρουσία του στο ΣΕΦ τις προηγούμενες ημέρες, συνέχισε τις επαφές του με την ομάδα, ενισχύοντας τα σενάρια επιστροφής του στους «ερυθρόλευκους».

Στην τρέχουσα σεζόν με την Αλ Καλίτζ έχει θετική παρουσία, μετρώντας 8 γκολ και 11 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Επιθυμία του είναι να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του, με την πλευρά των Πειραιωτών να βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει ακόμη επίσημες διαπραγματεύσεις για τους όρους μιας νέας συμφωνίας, ωστόσο υπάρχει κοινή διάθεση για επανασύνδεση, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο για νέα συνεργασία την επόμενη αγωνιστική περίοδο.