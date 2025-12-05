Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

Onsports Team

Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 19:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Άρης (19:30).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 18:30 έως τις 19:30.

Πέρασαν 4 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Στο προηγούμενο Sports Party πέρασαν οι ακόλουθες 4 ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Ο Σφιντέρσκι Κ. ή ο Γιόβιτς Λ. να σκοράρει

Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινη κάρτα στον αγώνα

Κάρτες Over 6,5 στον αγώνα ή Κόρνερ Over 9,5 στον αγώνα

Δυνατά παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν στην Premier League, το ματς Άστον Βίλα-Άρσεναλ (Σάββατο, 14:30), στην Bundesliga, το παιχνίδι Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου (Σάββατο, 16:30), στη La Liga, η αναμέτρηση Μπέτις-Μπαρτσελόνα (Σάββατο, 19:30) και στη Serie A, το ντέρμπι Νάπολι-Γιουβέντους (Κυριακή, 21:45).

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (Σάββατο, 14:30)

Γ. Μαρτινέλι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει

Μ. Μερίνο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Άρσεναλ να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

Μ. Ρότζερς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άστον Βίλα να κερδίσει

ΠΑΟΚ-Άρης (Κυριακή, 19:30)

Γ. Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Φ. Τσάλοφ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Λ. Μορόν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρης να κερδίσει

Νάπολι-Γιουβέντους (Κυριακή, 21:45)

Νάπολι να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Οver 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Οver 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Κ. Γιλντίζ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γιουβέντους να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ