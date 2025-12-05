Σενάριο «φωτιά» στο ΝΒΑ: «Ο Ντόντσιτς ζήτησε τον Αντετοκούνμπο»

Οnsports Τeam

Η ομάδα των Λέικερς προσπθούν να βρουν τρόπο να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει ζητήσει από τη διοίκηση της ομάδας του τον "Greek Freak".

Η φημολογία αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολόένα και φουντώνει και πλέον εκτός από τους Νιου Γιορκ Νικς, στο κάδρο έχουν μπει και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Την ίδια ώρα ο Έλληνας σούπερ σταρ διέγραψε από το προφίλ του οτιδήποτε είχε σχέση με τους Μπακς, δίνοντας τροφή στις φήμες.

Η τελευταία είναι αυτή ενός Αμερικανού δημοσιογράφου του FOX News Λου Κανέλις, σύμφωνα με την οποία οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Greek Freak, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ρωτά τη διοίκηση πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Με τους Νικς να είναι στη... γωνία.