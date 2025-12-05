Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Στη Νέα Σμύρνη κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Στη Νέα Σμύρνη, μετά από διαβουλεύσεις και ανατροπές, θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο βόλεϊ!

Το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) στις 16:45 στο «Ανδρέας Βαρίκας» (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στον μεγάλο τελικό του League Cup «Nίκος Σαμαράς».

Μετά από έναν «μύλο» εξελίξεων με διαδοχικές αλλαγές έδρας, ο «δικέφαλος» και οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν και πάλι μετά τον περσινό τελικό, που είχε βρει νικήτρια την ομάδα του Πειραιά.

Οι δύο αντίπαλοι θα βρεθούν για 4η φορά αντιμέτωποι στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι προηγούμενες ήταν το 2016, το 2017 και το 2024 όπου ο Ολυμπιακός σημείωσε ισάριθμες νίκες και στον 15ο τελικό θα διεκδικήσει τον 8ο τίτλο του στον θεσμό. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ μετά από 6 παρουσίες σε τελικούς θέλει να βάλει στην τροπαιοθήκη του τμήματος βόλεϊ ανδρών τον μοναδικό τίτλο που του λείπει.

Ο τελικός αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά μετά τις σπουδαίες νίκες που σημείωσαν οι δύο φιναλίστ μέσα στο Final-8.

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον αήττητο στο πρωτάθλημα Μίλων με 3-1 σετ και τον μαχητικό Φλοίσβο με 3-2 σετ, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Φοίνικα Σύρου και στη συνέχεια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ.

O προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Το πρώτο βήμα έγινε, βρισκόμαστε στον τελικό κάτι που θέλαμε. Τώρα έμεινε το δεύτερο βήμα που είναι η κατάκτηση. Είμαστε κουρασμένοι, το χθεσινό παιχνίδι ήταν δύσκολο και ψυχοφθόρο, πήγαμε και ήρθαμε πραγματικά, αλλά δείξαμε ότι ακόμα και στην... στραβή μας μέρα, είμαστε εκεί. Το αυριανό παιχνίδι είναι ένας τελικός, δεν υπάρχει κούραση, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ξέρω ότι το θέλουν πάρα πολύ και πιστεύω θα κριθεί στην εμπειρία και την λεπτομέρεια. Πέρα αυτών θα μετρήσει το πάθος και το θέλω. Εμείς είμαστε διψασμένοι, αυτό το τρόπαιο μας λείπει, σίγουρα δεν έχει την αίγλη του πρωταθλήματος ή του κυπέλλου, αλλά δεν παύει να είναι ένας τίτλος και τι καλύτερο να ξεκινήσουμε τη σεζόν με την κατάκτηση του».

Ο MVP του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό, Αργεντινός πασαδόρος του Ολυμπιακού Μαξιμιλιάνο Καβάνα δήλωσε: «Ο τελικός της Παρασκευής θα είναι ένα σπουδαίο ματς εναντίον μιας καλής ομάδας. Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι αν παίξουμε στο επίπεδό μας, το οποίο πετυχαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, θα κερδίσουμε. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και πάνω απ' όλα, είναι ένας τελικός. Θα παλέψουμε για τον στόχο μας, που είναι η νίκη. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε αυτό και να δώσουμε στον σύλλογο και στους οπαδούς μας ένα ακόμα τρόπαιο».