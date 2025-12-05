Βρούτσης: «Ο Ολυμπιακός αν ήθελε θα μπορούσε να έχει επιλύσει το πρόβλημα της στέγης σε 4 μήνες»

Οnsports Τeam

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού με δηλώσεις του σε εκπομπή στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι αν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη διάθεση να πληρώσουν τότε θα μπορούσαν να είχαν δώσει οριστική λύση τόσο στο θέμα του στεγάστρου όσο και στο θέμα της ψύξης.

Κάθε ώρα που περνάει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε ολοένα και δυσκολότερη θέση μιας και εκτίθενται ολοένα και περισσότερο.

Μετά την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Χρήστος Μπαφές στην οποία ανέφερε ότι μέχρι να υπογραφεί η οριστική σύμβαση του Κράτους με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του ΣΕΦ οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούν να κάνουν κάποια ουσιαστική παρέμβαση, ήρθε η ώρα του κ. Γιάννη Βρούτση να απαντήσει και να δώσει μια τελείως διαφορετική οπτική, εκθέτοντας ουσιαστικά τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού μιλώντας στην εκπομπή «Center Fox» της FoxBet είπε ξεκάθαρα, αναφορικά με το αν ο Ολυμπιακός από μόνος του είχε τη δυνατότητα να επιδιορθώσει τα θέματα… ζωτικής σημασίας του ΣΕΦ.

«Βεβαίως, ναι, θα μπορούσε να το είχε φτιάξει το πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Τη στιγμή που δεν το φτιάχνει είναι θέμα της Πολιτείας. Και μάλιστα ο ιδιώτης και το θέμα της ψύξης που εμείς κάναμε δυο χρόνια να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να το είχε κάνει σε 4 μήνες και την οροφή θα μπορούσε επίσης να την είχε κάνει σε 4 μήνες, ενώ σε εμάς μπορεί να κρατήσει δύο χρόνια. Αυτό που λέω δεν είναι καινοτομία ούτε είδηση. Το ξέρουν όλοι. Είναι η αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

Ουσιαστικά γίνεται αντιληπτό από τις δηλώσεις του κ. Υπουργού πως ο Ολυμπιακός είχε την δυνατότητα εδώ και πολλά χρόνια να δώσει άμεσα λύση στα πολύ σοβαρά θέματα του γηπέδου του, αλλά προτίμησε να μην το κάνει (προφανώς για οικονομικούς λόγους) ρίχνοντας το μπαλάκι στην Πολιτεία με τις όποιες συνέπειες. Κάποιες εκ των οποίων είδαμε όλοι χθες βράδυ.