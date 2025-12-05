Η ΑΕΚ για Γέλοβατς: «Για πάντα μαζί μας»

Οnsports Τeam

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Στέβαν Γέλοβατς με την ΑΕΚ να τιμά τη μνήμη του και να μην τον ξεχνά όσα χρόνια και αν περάσουν.

Σαν σήμερα πριν από τέσσερα χρόνια, ο Στέβαν Γέλοβατς έφευγε από τη ζωή, μετά από νοσηλεία δύο εβδομάδων για το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Η ΑΕΚ για μία ακόμα χρονιά δε θα μπορούσε να ξεχάσει το... γελαστό παιδί της ομάδας της, τιμώντας και φέτος τη μνήμη του.