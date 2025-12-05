Μανδάς: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν, θέλω να βοηθήσω τη Λάτσιο»

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μίλησε για το μέλλον του και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μιλήσει με καμία ομάδα.

Ξεκάθαρος όταν ο Χρήστος Μανδάς, με δηλώσεις του, αναφορικά τόσο για το μέλλον του όσο και για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Μανδάς βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Λάτσιο στην πρόκριση στα προημιτελικά Κυπέλλου απέναντι στην Μίλαν (1-0), πραγματοποιώντας το πρώτο επίσημο παιχνίδι του την φετινή σεζόν.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την ιταλική ομάδα, λόγω του μειωμένου χρόνου συμμετοχής, ωστόσο ο ίδιος διέψευσε ξεκάθαρα κάθε συνομιλία με άλλη ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με τον σύλλογο. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βελτιωθώ, αλλά δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα».

Για το παιχνίδι: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όταν χρειαστεί. Σήμερα ήταν ένας καλός αγώνας. Ήταν πολύ σημαντικό που παίξαμε, είμαι χαρούμενος. Η ομάδα είναι ενωμένη, βοηθάμε ο ένας τον άλλον: αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, είμαστε μια καλή ομάδα: είναι σημαντικό, ας συνεχίσουμε έτσι».