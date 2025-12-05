Ομάδες

«Διεθνές ρεζιλίκι με ευθύνη Αγγελόπουλων» για το πλημμυρισμένο ΣΕΦ - Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 09:03
STORIES

«Διεθνές ρεζιλίκι με ευθύνη Αγγελόπουλων» για το πλημμυρισμένο ΣΕΦ - Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Δείτε όσα αναφέρουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Ο ευρωπαϊκός διασυρμός του Ολυμπιακού λόγω του... καιρού στο ΣΕΦ απασχολεί την πλειοψηφία των πρωτοσέλιδων στις αθλητικές εφημερίδες.

Η αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της EuroLeague αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών «για λόγους ασφαλείας», όπως τονίστηκε, αλλά η πραγματικότητα είναι πως αναβλήθηκε λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο φαληρικό γήπεδο που μόνο σε... κλειστό γήπεδο δεν παρέμεμπε.

Οι άνθρωποι του ΣΕΦ προσπάθησαν να σταματήσουν τα νερά με σακούλες, πανιά στην οροφή και... παλέτες, με τις εικόνες ντροπής να κάνουν το γύρο του διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη.

Μάλιστα η Sportday αναφέρει πως οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, κ. Αγγελόπουλοι μαζί με το υπουργείου Αθλητισμού φέρουν ακέραιη την ευθύνη «για το νέο χάλι που προκάλεσε πικρόχολα σχόλια σε όλη την Ευρώπη».

Δείτε ΕΔΩ τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και παρακάτω σε  βίντεο τα υπόλοιπα:



