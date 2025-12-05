NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο

AP Photos

Onsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων του NBA.

Μεγάλη νίκη με 123-120 στο Τορόντο πήραν οι Λέικερς παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς, που μετέβη στη Σλοβενία για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

Ο Ρούι Χατσιμούρα με τρίποντο στην εκπνοή έκρινε το συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο ήταν και ιστορικό, καθώς σήμανε και το τέλος στο ασύλληπτο σερί 1.297 διαδοχικών αγώνων με διψήφιο αριθμό πόντων από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Η προηγούμενη φορά που ο «βασιλιάς» είχε μείνει μονοψήφιος ήταν στις 5 Ιανουαρίου του 2007! Ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε 8 πόντους με 4/17 σουτ για την ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία είχε κορυφαίο παίκτη τον Όστιν Ριβς με 44 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ με φόλοου στα 0,9’’ πριν το τέλος χάρισε στους Σίξερς τη νίκη με 99-98 επί των Γουόριορς. Ο Ταϊρίς Μάξι είχε 35 πόντους για τους νικητές, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν χωρίς Κάρι, Μπάτλερ και έχασαν στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Γκριν.

Παρά την απουσία του Τζέιλεν Μπράουν, οι Σέλτικς διέσυραν με 146-101 τους Γουίζαρντς στην Γουάσινγκτον. Ο Ντέρικ Γουάιτ είχε 30 πόντους για την ομάδα της Βοστώνης, που μετρά οκτώ νίκες στα δέκα τελευταία ματς.

Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη με 125-116, σε μια βραδιά που ο Άντονι Έντουαρντς έμεινε στους 11 πόντους, αλλά ο Τζούλιους Ραντλ είχε 28.

Με ένα φοβερό 42-20 στην τελευταία περίοδο, οι Τζαζ πέρασαν με 123-110 από το Μπρούκλιν, με 30 πόντους του Λάουρι Μάρκανεν και 29 του Κεγιόντε Τζορτζ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights:

Σίξερς-Γουόριορς 99-98

Γουίζαρντς-Σέλτικς 101-146

Νετς-Τζαζ 110-123

Πέλικανς-Τίμπεργουλβς 116-125

Ράπτορς-Λέικερς 120-123