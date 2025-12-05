Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιαννακόπουλος: «Όσο και να βρέξει θα αγωνιστούμε, έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια των φιλάθλων»
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 08:30
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Όσο και να βρέξει θα αγωνιστούμε, έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια των φιλάθλων»

Η νέα αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ακατανόητη απόφαση αναβολής του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε επειδή έμπαζε νερά το ΣΕΦ.

Η αναβολή της αναμέτρησης της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε λόγω βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Ούτε οι ίδιοι οι φίλαθλοι των Πειραιωτών δεν μπορούν να πιστέψουν πως η διοίκηση της ομάδας τους δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μη γίνουν ρεζίλι διεθνώς, ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό.

Η αναβολή από το κράτος «για λόγους ασφαλείας», προκειμένου να διασφαλιστεί η μη τιμωρία του Ολυμπιακού, προκάλεσε επίσης πολλές απορίες.

Τη στιγμή που η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να αναδείξει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.  

«Όσο και να βρέξει, σαν ΚΑΕ πάντως, μπορούμε να αγωνιστούμε στο ΟΑΚΑ σήμερα. Έχουμε φροντίσει να υπάρχει ασφάλεια για τους φιλάθλους μας, πέραν όλων των άλλων», τόνισε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας και το hashtag #είναι_αλλιώς_να_είσαι_Παναθηναϊκός. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»

Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος σε Ολυμπιακό: «Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο»

Γιαννακόπουλος σε Ολυμπιακό: «Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο»
ΣΠΟΡ

Λόγοι ασφαλείας στο ΣΕΦ, κανονικά το Παναθηναϊκός-Βαζούτας στο Σεράφειο

Λόγοι ασφαλείας στο ΣΕΦ, κανονικά το Παναθηναϊκός-Βαζούτας στο Σεράφειο

Ροή ειδήσεων

AUTO MOTO
Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή
16 λεπτά πριν Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή
SUPER LEAGUE
Εκδικάζονται οι προσφυγές ΑΕΚ και Μήτογλου
18 λεπτά πριν Εκδικάζονται οι προσφυγές ΑΕΚ και Μήτογλου
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
47 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Μία ακόμα μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που εκθέτει και τον ελληνικό αθλητισμό!
57 λεπτά πριν Μία ακόμα μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που εκθέτει και τον ελληνικό αθλητισμό!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved