Λόγοι ασφαλείας στο ΣΕΦ, κανονικά το Παναθηναϊκός-Βαζούτας στο Σεράφειο

Onsports Team

Ενώ στο ΣΕΦ συνέτρεχαν λόγοι ασφαλείας για μη διεξαγωγή του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, στο Σεράφειο κολυμβητήριο έγινε κανονικά αγώνας.

Η Αττική είναι σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες. Αυτό έγινε αιτία να ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση για αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, για την Euroleague του μπάσκετ.

Ο λόγος ήταν η ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα. Κάτι που βόλεψε την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς δεν εκτέθηκε περισσότερο αναφορικά με το κλειστό του Νέου Φαλήρου και την κατάστασή του.

Το οξύμωρο όμως, είναι πως στις 21:30 το βράδυ ξεκίνησε κανονικά ένας άλλος αγώνας στην Αττική. Σε απόσταση 7,7 χιλιομέτρων από το ΣΕΦ. Στο Σεράφειο κολυμβητήριο του δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ρουφ.

Εκεί άρχισε κανονικότατα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαζούτας για το πόλο ανδρών. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο γήπεδα, είναι κάτι παραπάνω από 10 λεπτά οδικώς. Και προφανώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και την περιοχή που είναι το Σεράφειο κολυμβητήριο.

Για φιλάθλους και αθλητές, παράγοντες του αγώνα, που σχετίζονται με το παιχνίδι πόλο, δεν συνέτρεχαν λόγοι ασφαλείας; Είναι μια εύλογη απορία, προκειμένου να πειστεί και ο πλέον δύσπιστος πως δεν ήταν απλά μια προσπάθεια προστασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ακόμη κι αν θυσιάστηκε η αξιοπρέπεια του ελληνικού αθλητισμού.