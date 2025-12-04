Ομάδες

Eurocup, Άρης – Κλουζ 88-98: «Κατέρρευσε» στην τέταρτη περίοδο, όπου δέχθηκε 38 πόντους!
INTIME SPORTS
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 22:31
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Άρης – Κλουζ 88-98: «Κατέρρευσε» στην τέταρτη περίοδο, όπου δέχθηκε 38 πόντους!

Ο Άρης είχε πολύ κακό πρόσωπο στην τελευταία περίοδο κι ηττήθηκε 98-88 από την Κλουζ στο «Nick Galis Hall», για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι, αλλά όσο κυλούσε το ματς η απόδοση τους έπεσε με αποκορύφωμα το τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς για 14 λεπτά κυριάρχησαν στο παρκέ και με καλή άμυνα «έχτισαν» διαφορά 9 πόντων (33-24). Στη συνέχεια, όμως, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στα ίδια υψηλά στάνταρ κι επέτρεψαν στην Κλουζ να σκοράρει με σχετική ευκολία.

Η κακή ατομική άμυνα αποτέλεσε άλυτο πρόβλημα για τον Άρη, με τον Μίλιτσιτς να μην δικαιώνεται για την επιμονή του σε κοντά σχήματα. Η απόλυτη κατάρρευση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε στην τελευταία περίοδο, όπου δέχθηκε 38 πόντους(!) και μοιραία γνώρισε την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-38, 58-60, 88-98
ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (2), Τζόουνς 11 (1), Νουά 20 (2), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης , Μποχωρίδης 2, Καζαμίας, Ίνοκ 3 , Χαρέλ 1, Άντζουσιτς 20 (4), Κουλμπόκα 12 (2).
ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (Μιχάι Σίλβασαν): Μόλιναρ 18, Σίζερ 6, Κουλβιέτις 3 (1), Άλτιτ, Μίλετιτς 12, Ράσελ 16 (2), Γούντμπερι 9 (1), Τέιλορ 7 (1), Κρικ 27 (1).



