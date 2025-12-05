Cheerleading: Θρίαμβος στη Θεσσαλονίκη - Εντυπωσιακό Flash Mob στον Λευκό Πύργο

Onsports Team

Οι καλύτερες ομάδες των Περιφερειακών Κυπέλλων Cheerleading που είχαν διεξαχθεί σε 4 πόλεις, βρέθηκαν στη Συμπρωτεύουσα και έφεραν εις πέρας την πρόκληση του #CheerChallenge.

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες από 16 συλλόγους, χάρισαν ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια και μοναδικό θέαμα. Παράλληλα, οι πέντε καλύτερες ομάδες από κάθε αγωνιστική κατηγορία, έλαβαν πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι σύλλογοι που έλαβαν μέρος στο Κύπελλο Ελλάδας Cheerleading και το European Cheer Open Super Cup είναι οι: Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Υάδες, Χοροκίνηση Ναυπλίου, Πυραμίδα, Αρμονία Θήβας, Εν Κινήσει, Εν Χορώ, Αρίων 2005, Τέχνη και Άθληση Ρεθύμνου, Πλοηγός Αντιπάρου, Ολυμπιάδες, Αστέρια Ζακύνθου, Ακαδ. Μαζορετών Λαμίας, Bulgaria Team.

Κορυφαίοι διεθνείς instructors από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία δίδαξαν νέες χορογραφίες, δίνοντας στους συμμετέχοντες μια εμπειρία υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του θεσμού.

Cheerleading Instructors:

Clint Johnson (USA) – Head Coach

Julie Baillieu (Belgium)

Liyen Heng (Malaysia)

Performance Cheer Instructors:

Tim Aafjes (Netherlands) – Hip Hop

Mateja Grbec (Slovenia) – Pom

Spela Bubnic (Slovenia) – Jazz

Παρέλαση & Flash Mob στον Λευκό Πύργο

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, η Θεσσαλονίκη πλημμύρισε από χρώμα και ρυθμό, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του τριημέρου. Η μεγάλη παρέλαση ομάδων και αθλητών ξεκίνησε από το Αλεξάνδρειο, πέρασε από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Βασιλικό Θέατρο και κατέληξε στον Λευκό Πύργο, όπου πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό Flash Mob.

Περισσότερα από 1.300 άτομα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο-σύμβολο της πόλης, χαρίζοντας μία εικόνα που θα μείνει αξέχαστη.

Την Τελετή Έναρξης των αγώνων πλαισίωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους οι: κ. Στέλιος Αγγελούδης (Δήμαρχος Θεσσαλονίκης), κα. Βούλα Πατουλίδου (πρώτη Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης), κ. Γιάννης Παπαγεωργίου (Συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη), κ. Χάρης Παπαγεωργίου (Πρόεδρος ΚΑΕ Άρης), κα Δήμητρα Γιαννιού (Πρόεδρος των ΕΑΚΘ), Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης (Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘ – Helexpo), κ. Αλέξανδρος Τσαξιρλής (Γενικός Διευθυντής ΔΕΘ-Helexpo), κα Κυριακή Γιαννακίδου (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Δήμου Θεσσαλονίκης), κ. Αθανάσιος Γιαννακός (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Δήμου Καλαμαριάς), κα Θεοδώρα Κυφωνίδου (Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Εθελοντισμού και Ισότητας Φύλων Δήμου Καλαμαριάς), κ. Γιώργος Τζέτζης (καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ), κ. Κώστας Αλεξανδρής (καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ), κ. Βαγγέλης Αλεξανδρής (προπονητής μπάσκετ) και εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading Μιχάλη Φουντεδάκη:

«Ένα καταπληκτικό τριήμερο ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε χαρούμενοι για την απόλυτη επιτυχία των αγώνων. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και συνοδούς. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την συνδιοργάνωση των αγώνων, τους Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη όλο το τριήμερο, την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και την Αστυνομική Διεύθυνση Τροχαίας για την υποστήριξη στην διεξαγωγή της παρέλασης και του Flash Mob στον Λευκό Πύργο.

Ευχαριστούμε θερμά τα ΕΑΚΘ, την ΚΑΕ Άρης, τον σύλλογο Ελληνικό Αστέρι, και την ΔΕΘ – Helexpo για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων τους για την διεξαγωγή των αγώνων και όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και φορείς που συνέβαλαν ώστε οι αγώνες να στεφθούν με επιτυχία».

Παράλληλα με τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading και το European Cheer Open Super Cup διεξήχθη, όπως είχε προγραμματιστεί, έλεγχος ετοιμότητας των εθνικών ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026.

Συνδιοργανωτής του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος 2025 & European Cheer Open Super Cup, ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Χρυσοί Χορηγοί: LG, Chronoteam, Fila, ΔΕΘ – Helexpo. Μεγάλοι Χορηγοί: MG Motor, Unicorg. Χορηγοί: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τμήμα Θεσσαλονίκης, L Cafe de Sport, Salonica Rent a Car & Transfer Services. Υποστηρικτές: LAP, ΚΑΕ Άρης.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ CHEERLEADING 2025

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΕΛΛA ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ 9 3 - 2 ΑΜΑΖΟΝΕΣ 6 7 1 3 ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ 2 1 - 4 ΑΓΟΠ ΜΥΡΤΑΛΗ 1 2 4 5 ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1 - 1 6 ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 1 - - 7 ΑΡΙΩΝ 2005 - 3 - 8 ΥΑΔΕΣ - 1 1 8 ΕΝ ΧΟΡΩ - 1 1 10 ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΗΒΑΣ - 1 - 11 ΠΥΡΑΜΙΔΑ - - 1

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ POINT SYSTEM ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ 1.224 ΑΜΑΖΟΝΕΣ 1.165 ΜΥΡΤΑΛΗ 472 ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ 269 ΥΑΔΕΣ 176 ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ 166 ΑΡΜΟΝΙΑ 153 ΑΡΙΩΝ 2005 128 ΕΝ ΧΟΡΩ 87 ΤΕΧΝΗ & ΑΘΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85 ΠΥΡΑΜΙΣ 82 ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 42

EUROPEAN CHEER OPEN SUPER CUP 2025

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ SUPER CUP ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ 14 5 2 2 ΑΜΑΖΟΝΕΣ 11 13 6 3 ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5 3 1 4 ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 5 - - 5 ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ 4 1 1 6 ΑΓΟΠ ΜΥΡΤΑΛΗ 2 3 2 7 ΑΡΙΩΝ 2005 2 1 - ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 1 - 9 ΕΝ ΧΟΡΩ 1 2 1 10 ΥΑΔΕΣ 1 1 1 ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΗΒΑΣ 1 1 1 12 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ 1 1 - ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1 1 - 14 ΠΥΡΑΜΙΔΑ 1 - 2 15 ΑΣΤΕΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 - 1 16 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 1 1

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ