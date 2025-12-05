Ταεκβοντό: Με συμμετοχή ρεκόρ ολοκληρώθηκε το Β' Πανελλήνιο Κύπελλο

Onsports Team

Με συμμετοχή ρεκόρ και ένα πλούσιο τετραήμερο, ολοκληρώθηκε το Β Κύπελλο Πανελλήνιας συμμετοχής που διεξήχθη στο ΣΕΦ.

Περισσότερα από 2500 αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και ταυτόχρονα έστειλαν ηχηρό μήνυμα για το μέλλον του Ταεκβοντό.

Οι 2500 συμμετοχές αποτελούν ρεκόρ για μία διοργάνωση στο ελληνικό Ταεκβοντό. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν 11 αγωνιστικοί χώροι και οι αθλητές και οι αθλήτριες απόλαυσαν ένα πλούσιο θέαμα.

Οι νικητες σύλλογοι ανά κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1ος σύλλογος : ΑΣΓ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ος σύλλογος : ΓΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

3ος σύλλογος : ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1ος σύλλογος : ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995

2ος σύλλογος : ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ

3ος σύλλογος : ΓΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1ος σύλλογος : ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

2ος σύλλογος : ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ

3ος σύλλογος : ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1ος σύλλογος : ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2ος σύλλογος : ΑΣ ΑΤΤΙΚΟΣ

3ος σύλλογος : ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

1ος σύλλογος : ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2ος σύλλογος : ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995

3ος σύλλογος : ΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

1ος σύλλογος : ΑΟ ΓΕΡΑΚΑ

2ος σύλλογος : ΑΓΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ

3ος σύλλογος : ΑΣ ΛΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ