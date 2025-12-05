Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης – Τι να προσέξετε

Onsports Team

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους ενδιαφέρονται ως προς τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, με την προθεσμία υποβολής αίτησης να εκπνέει αύριο (05/12).

Yπάρχουν ορισμένες «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα στο επίδομα. Μάλιστα, ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουν τόσο οι ενοικιαστές, όσο και οι ιδιοκτήτες, αφορά τη δήλωση των στοιχείων.

Ακόμη, πολλοί έγγαμοι δηλώνουν IBAN καταλάθος το όνομα του άλλου συζύγου αντί του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τραπεζικό λογαριασμό: Πρέπει να δηλωθεί το ΙΒΑΝ του ατόμου που κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Αντίστοιχα λάθη παρατηρούνται και στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου, όπου συχνά αναγράφεται ο ΑΦΜ του άλλου συζύγου. Ωστόσο, στα εγκεκριμένα παραστατικά πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου, δηλαδή του προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση.

Επιπλέον, όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση.

Ιδιαίτερα σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση.

Σε περιπτώσεις που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους.

Τέλος, υπάρχει και ένας σημαντικός περιορισμός για τον κόσμο: Τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για άλλα καύσιμα, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο ή καυσόξυλα.