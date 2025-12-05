Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 09:36
STORIES / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Σε μπασκετικούς ρυθμούς κινείται το σημερινό αθλητικό «μενού».

Από τα παιχνίδια της EuroLeague ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια.

Σήμερα κρίνεται και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλεϊ Ανδρών, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κοντράρονται στον τελικό του Λιγκ Καπ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, ενώ ξεκινά και το Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι, το οποίο θα κρίνει τον πρωταθλητή της Formula 1.

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 1

15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 2

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ League Cup Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Final 8

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Πανιώνιος Eurocup

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Σάλκε Bundesliga 2

20:00 ΕΡΤ Sports 3 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal



