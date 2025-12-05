Ομάδες

Εκδικάζονται οι προσφυγές ΑΕΚ και Μήτογλου
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 10:05
Στα δικαστήρια, τελικά, θα βρεθεί λύση αναφορικά με τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ ΑΕΚ και Σίμου Μήτογλου.

Όπως έγινε γνωστό, τη Δευτέρα (8/12) θα εκδικαστεί το θέμα της λύσης στης συνεργασίας των δύο πλευρών, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει στις 25 Νοεμβρίου αλλά είχε αναβληθεί.

Η ΑΕΚ ζητάει να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με υπέρ της όρους, ενώ ο Μήτογλου αιτείται να λυθεί η συνεργασία του με την Ένωση, με όρους που θέτει ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «μείωση προσωπικότητας» επειδή από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.

Με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ να καλείται να δώσει την λύση.  



