Εκδικάζονται οι προσφυγές ΑΕΚ και Μήτογλου

Οnsports Τeam

Στα δικαστήρια, τελικά, θα βρεθεί λύση αναφορικά με τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ ΑΕΚ και Σίμου Μήτογλου.

Όπως έγινε γνωστό, τη Δευτέρα (8/12) θα εκδικαστεί το θέμα της λύσης στης συνεργασίας των δύο πλευρών, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει στις 25 Νοεμβρίου αλλά είχε αναβληθεί.

Η ΑΕΚ ζητάει να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με υπέρ της όρους, ενώ ο Μήτογλου αιτείται να λυθεί η συνεργασία του με την Ένωση, με όρους που θέτει ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «μείωση προσωπικότητας» επειδή από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.

Με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ να καλείται να δώσει την λύση.