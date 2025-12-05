Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν εδωσαν λύση»

Onsports Team

Το Mega Channel με ένα ακόμα ρεπορτάζ του στέκεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που δεν έγινε ποτέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μάλιστα τονίζει ότι οι ευθυνες βαραίνουν τους ανθρώπους της ομάδας του Ολυμπιακού που δε μπόρεσαν να δώσουν λύση, ενώ την ίδια στιγμή κάνει λόγο για διεθνή διασυρμό.

Αναλυτικά:

«Το παιχνίδι στο ΣΕΦ δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω βροχής. Η Ελλάδα 2.0 του 2025 και η πρωτεύουσα της δεν μπόρεσαν να διοργανώσουν έναν αγώνα μπάσκετ σε στεγασμένο χώρο επειδή έβρεχε. Διεθνής διασυρμός. Την απόφαση έλαβε δυο ώρες πριν από το τζάμπολ ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, για την προστασία των φιλάθλων που θα πήγαιναν στο γήπεδο. Είχε προηγηθεί σύσταση της περιφέρειας Αττικής για περιοορισμό των μετακινήσεων. Ακριβώς την ίδια ώρα βέβαια λίγο πιο δίπλα, στο Σεράφειο στην Πειραιώς, διεξαγόταν κανονικά ο αγώνας πόλο του Παναθηναϊκού με την Βαζούτας. Ίσως εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα καθώς έπαιζαν σε... πισίνα. Μήπως όμως και περιβάλλον χώρος του ΣΕΦ πισίνα δεν θύμιζε; Η οροφή έμπαζε νερά από παντού. Οι ανθρωποι του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν το πρόβλημα με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο. Πατέντες με πανιά. Γιατί εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν φροντίσει να δοθεί μόνιμη λύση. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε γίνει όπως είπαν, αλλά δεν έγινε. Έγινε προπόνηση του Ολυμπιακού αντ΄αυτού. Μένει να μάθουμε πλέον πότε θα γίνει το παιχνίδι. Μπορεί την ερχόμεννη Τρίτη ή Τετάρτη, μπορεί στις 30 Δεκεμβρίου, μπορεί πιο αργά»