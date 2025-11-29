Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»
INTIME SPORTS
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 12:15
EUROLEAGUE

Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κι η διοίκηση της Παρτιζάν ανέβαλαν τη συνάντηση του Σαββάτου (29/11), για τις αρχές της επόμενης εβδομάδα.

Παράταση στην αγωνία στην υπόθεση της παραμονής του «Ζοτς» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Mozzart Sport, η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτιζάν αναβλήθηκε. Οι δύο πλευρές ήταν προγραμματισμένο να τα πουν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο λόγος είναι ότι αρκετά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Παρτιζάν βρίσκονται εκτός Σερβίας κι το θέμα απαιτεί την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη συζήτηση στον σύλλογο.

Τα πάντα παραμένουν αβέβαια στους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα του Σαββάτου (29/11), την πρώτη τους προπόνηση από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα και κυρίως η εμφάνιση έφεραν την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάνων

Αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάνων
EUROLEAGUE

Παρτιζάν: Μάτοβιτς ο προσωρινός... αντί - Ομπράντοβιτς

Παρτιζάν: Μάτοβιτς ο προσωρινός... αντί - Ομπράντοβιτς

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Λιβαδειά ο Λουτσέσκου
12 λεπτά πριν Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Λιβαδειά ο Λουτσέσκου
EUROLEAGUE
Παρτιζάν: Μάτοβιτς ο προσωρινός... αντί - Ομπράντοβιτς
50 λεπτά πριν Παρτιζάν: Μάτοβιτς ο προσωρινός... αντί - Ομπράντοβιτς
EUROLEAGUE
Αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάνων
53 λεπτά πριν Αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάνων
EUROLEAGUE
Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»
2 ώρες πριν Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved