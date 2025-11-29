Αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάνων

Onsports Team

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν, καθώς αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του “Ζοτς” με τους διοικούντες.

Παράταση παίρνει το θρίλερ της απόφασης για παραμονή ή όχι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο "τιμόνι" της τεχνικής ηγεσίας της Παρτιζάν.

Αν και σήμερα ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το δεύτερο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών, αυτό ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με τη mozzartsport, μέλη της διοίκησης του σερβικού συλλόγου είναι εκτός χώρας αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίσταση απαιτείται να γίνουν σοβαροί διάλογοι και κατ’ ιδίαν. Το sportklub τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε κατόπιν αιτήματος των μελών που είναι εκτός Σερβίας, προκειμένου να δώσουν το παρών στην επόμενη συνάντηση.

Φυσικά η αγωνία για τους φιλάθλους της Παρτίζαν παρατείνεται, καθώς προ ημερών ετοίμασαν υποδοχή ήρωα στο Νίκολα Τέσλα στον “Ζοτς”.