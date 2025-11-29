Παρτιζάν: Μάτοβιτς ο προσωρινός... αντί - Ομπράντοβιτς

Onsports Team

Ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς αναλαμβάνει προσωρινά την Παρτίζαν, καθοδηγώντας την ομάδα στην πρώτη προπόνηση μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα μπάσκετ της Παρτίζαν επιστρέφει στις προπονήσεις σήμερα (29/11, 17:00), για πρώτη φορά μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς, πολύχρονος βοηθός και πιστός “στρατιώτης” της ομάδας, θα αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της πρώτης ομάδας σύμφωνα με τη Mozzart Sport.

Η προσωρινή αυτή αλλαγή έχει στόχο να διατηρηθεί η συνοχή της ομάδας και η συγκέντρωση των παικτών καθώς την επόμενη Πέμπτη (4/12, 21:45) τους περιμένει η αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου στη EuroLeague, ενώ η διοίκηση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και τον σχεδιασμό για το μέλλον του θρυλικού προπονητή.

Στην προπόνηση θα συμμετάσχουν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του Μπόνγκα, ο οποίος επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα.