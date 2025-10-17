Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 81-95: Πήγε στην Τουρκία και της έκλεισε το σπίτι

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Εφές με 81-95, με τους Όσμαν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν να πραγματοποιούν φανταστική εμφάνιση και να ανγκάζουν τους τούρκους να φύγουν από το γήπεδο πολύ πριν το τέλος. -Στο 4-1 στο "τριφύλλι".

΄Ενας καταιγιστικός Παναθηναϊκός πήγε στην Τουρκία και έκοψε τον... βήχα της Εφές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε πολύ πιο εύκολα απ' ότι περίμεναν όλοι, με 95-81 και ανάγκσε τους Τούρκους να φύγουν από το γήπεδο πολύ πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός είχε σε καταπληκτικό βράδυ τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος σταμάτησε στους 29 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και στα 5 ριμπάουντ, καταστρέφοντας όλα τα αμυντικά συστήματα του Κοκόσκοφ, ενώ ο Κώστας Σλούκας ήταν φοβερός τελειώνοντας την αναμέτρηση με 7 πόντους, 12 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Γκραντ για πρώτη φορά φέτος θύμισε κανονικό... Γκραντ με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Χολμς να έχει 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, δείχνοντας για μία ακόμα φορά πως κάθε βράδυ είναι και καλύτερος.

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να ξεκινά καλά στο ματς και να προσπαθεί να χτυπήσει την Εφές κοντά στο καλάθι, αλλά στη συνέχεια η αμυντική του λειτουργία τον πρόδωσε και πάλι. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με 2-4 με τον Όσμαν να έχει κέφια, αλλά στη συνέχεια ο Παπαγιάννης “πλήγωσε” την ρακέτα του Παναθηναϊκού. Όσμαν και Οσμάνι συγκρούστηκαν με τον δεύτερο να πηγαίνει στα αποδυτήρια με πρόβλημα στον ώμο και τον Έλληνα σέντερ να κάνει ότι θέλει μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και ο Λάρκιν έκανε το 10-6. Στην επίθεση όμως ο Γιούρτσεβεν ήταν θετικός, δίνοντας συνεχώς λύσεις και κάνοντας το 12-12 με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα.

Με Όσμαν στο “4”, τελείωνε φάσεις ο Χολμς

Οι γηπεδούχοι πάταγαν καλύτερα στο γήπεδο και σε συνδυασμό με την αστοχία του Παναθηναϊκού από τα 6.75 κατάφεραν να πάρουν διαφορά 5 πόντων, 17-12. Ο Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα των ψηλών του και πέρασε στο παρκέ τον Χολμς και τον Μήτογλου. Γρήγορα όμως προχώρησε σε μία ακόμα διορθωτική κίνηση βάζοντας τον Όσμαν στο “4” και τον Ρογκαβόπουλο στο “3”. Ο Σλούκας προσπαθούσε μέσω της δημιουργίας να ροκανίσει τη διαφορά, ο Χολμς τελείωνε τις φάσεις και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τρίποντο έκανε το 18-19, με το δεκάλεπτο να “κλείνει” υπέρ των φιλοξενούμενων με 21-22.

Σοκ με Παπαγιάννη, αποχώρησε με καροτσάκι

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός βρήκε πρωταγωνιστή από το… πουθενά. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πάτησε παρκέ και με δύο κλεψίματα έδωσε καλάθι πάρε… βάλε στον Ναν και στη συνέχεια με δικό του γκολ-φάουλ έκανε το 21-27. Ο Παναθηναϊκός με μια ακόμα καλή άμυνα βρήκε ένα τρίποντο από τον Όσμαν και η διαφορά πήγε στους 7 πόντους, 23-30. Ο Παναθηναϊκός αν και άστοχος έδειχνε να έχει τον έλεγχο του αγώνα αλλά ο Λόιντ ήταν ο παίκτης που έκανε το 26-30, λίγο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα. Και κάπου εκεί όλο το γήπεδο… πάγωσε. Ο Γιώργος Παπαγιάννης έπεσε άτσαλα στο παρκέ, τραυματίζοντας το γόνατο του, με τον Έλληνα παίκτη να υποφέρει και να αποχωρεί το γήπεδο κλαμένος και με καροτσάκι.

Στο +8 ο Παναθηναϊκός, ροκάνισαν τη διαφορά οι Τούρκοι

Τόσο οι παίκτες της Εφές όσο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να συνέλθουν από το σοκ με τους φιλοξενούμενους να μοιάζουν πιο συμπαγείς. Σλούκας και Γιούρτσεβεν βρισκόντουσαν με… κλειστά τα μάτια, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με φανταστική ενέργεια έβγαλε τετ α τετ τον Γιούρτσεβεν ο οποίος έκανε το 32-40. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης αλλά η Εφές πίεζε να αλλάξει την κατάσταση. Μια ανύπαρκτη τεχνική ποινή των διαιτητών στον πάγκο του Παναθηναϊκού και οι προσωπικές ενέργειες των Λάρκιν και Κορντινιέ ροκάνισαν τη διαφορά, με τον Γιούρτσεβεν να είναι εξαιρετικός επιθετικά (15 πόντους ημίχρονο), τον Σλούκα να μην σταματάει να μοιράζει ασίστ (7 στο ημίχρονο) με τον Μπομπουά να “γράφει” το 42-43 στο τέλος του ημιχρόνου.

Σερί 10-26 και τους έστειλε για… ύπνο

Η Εφές ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος με τρίποντο του Λάρκιν με το οποίος πέρασε μπροστά με 44-43 αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πανικοβλήθηκε. Ο Οσμάν… χόρευε και “πυροβολούσε”, ενώ με τρίποντο του Χουάντσο το σκορ έγινε 44-49. Οι “πράσινοι” όμως έδωσαν και πάλι την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν, με τον Σμιτς να κάνει το 49-51, αλλά ένα καλάθι από τον Χολμς και μια πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια του Γκραντ διαμόρφωσαν το 49-55 στο 25’.

Ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, ο Χουάντσο κάρφωνε, ο Σλούκας μοίραζε ασίστ σαν… τρελός (είχε φτάσει ήδη τις 10!!!) και με ένα ακόμα τρίποντο ο Όσμαν έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 52-60. Ο Χολμς έκανε πολλή δουλειά σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας το 52-65, δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ από την 12η ασίστ του αρχηγού ο Χολμς κάρφωσε ξανά και έκανε το 52-67. Ο Γκραντ φύλαγε το καλύτερο για το τέλος και με καλάθι στην εκπνοή “έγραψε” το 52-69.

"Καθάρισε" πολύ πιο εύκολα

Με το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός άνοιξε τη διαφορά ακόμα περισσότερο, φτάνοντας τους 21 πόντους, 52-73. Και κάπου εκεί όμως η Εφές εκμεταλλεύτηκε την.. ύπνωση των “¨πράσινων” και με σερί 9-0 έκανε το 61-63 και μπήκε ξανά στο ματς. Με 7 λεπτά να απομένουν ο Αταμάν πήρε τάιμ αόυτ, ο Γκραντ βρήκε τρίποντο και έκανε το 61-76. Ο τεχνικός του “τριφυλλιού” πήγε με χαμηλό σχήμα, βάζοντας στο “4” τον Όσμαν και στο “5” τον Χουάντσο με τον Όσμαν με ένα ακόμα τρίποντο να φτάνει τους 24 πόντους και να κάνει το 64-81 και ουσιαστικά να βάζει τέλος στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

