Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Χολμς… έβγαλε το καπέλο στον Σλούκα: «Παίζω με πραγματικούς μύθους»!
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 23:41
EUROLEAGUE

Ο Χολμς… έβγαλε το καπέλο στον Σλούκα: «Παίζω με πραγματικούς μύθους»!

Ο Αμερικανός σέντερ με την μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ, έδειξε τον τεράστιο σεβασμό και την εκτίμησή του στον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Ο Σλούκας με 12 ασίστ καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη νίκη του «τριφυλλιού» στην Πόλη επί της Αναντολού Εφές. Ο Ρισόν Χολμς είναι ένας έμπειρος παίκτης με τεράστια καριέρα στα γήπεδα του ΝΒΑ. Ξέρει καλά να αναγνωρίζει τις αξίες.

Ο Αμερικανός με ανάρτησή του στα social media, αποθέωσε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Τονίζοντας το πόσο σπουδαίο είναι να παίζει πλάι σε τέτοιους «μύθους».

«Παίζοντας με αληθινούς μύθους εδώ, φίλε η ζωή είναι τρελή», έχοντας προσθέσει στο τέλος το όνομα του Κώστα Σλούκα.

Δείτε την ανάρτηση:

holms.jpg



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague Βαθμολογία: Στο 4-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR και κορυφή για το «τριφύλλι»
38 λεπτά πριν EuroLeague Βαθμολογία: Στο 4-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR και κορυφή για το «τριφύλλι»
EUROLEAGUE
Εργκίν Αταμάν: «Περιμένουμε να επιστρέψει ο Λεσόρ σε τρεις εβδομάδες»
55 λεπτά πριν Εργκίν Αταμάν: «Περιμένουμε να επιστρέψει ο Λεσόρ σε τρεις εβδομάδες»
EUROLEAGUE
Οι ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR στον Γιώργο Παπαγιάννη
1 ώρα πριν Οι ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR στον Γιώργο Παπαγιάννη
EUROLEAGUE
Ο Χολμς… έβγαλε το καπέλο στον Σλούκα: «Παίζω με πραγματικούς μύθους»!
1 ώρα πριν Ο Χολμς… έβγαλε το καπέλο στον Σλούκα: «Παίζω με πραγματικούς μύθους»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της