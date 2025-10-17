Ο Χολμς… έβγαλε το καπέλο στον Σλούκα: «Παίζω με πραγματικούς μύθους»!

Onsports Team

Ο Αμερικανός σέντερ με την μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ, έδειξε τον τεράστιο σεβασμό και την εκτίμησή του στον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Ο Σλούκας με 12 ασίστ καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη νίκη του «τριφυλλιού» στην Πόλη επί της Αναντολού Εφές. Ο Ρισόν Χολμς είναι ένας έμπειρος παίκτης με τεράστια καριέρα στα γήπεδα του ΝΒΑ. Ξέρει καλά να αναγνωρίζει τις αξίες.

Ο Αμερικανός με ανάρτησή του στα social media, αποθέωσε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Τονίζοντας το πόσο σπουδαίο είναι να παίζει πλάι σε τέτοιους «μύθους».

«Παίζοντας με αληθινούς μύθους εδώ, φίλε η ζωή είναι τρελή», έχοντας προσθέσει στο τέλος το όνομα του Κώστα Σλούκα.

Δείτε την ανάρτηση: