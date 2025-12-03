ΠΑΟΚ: «Χάλασε» του Γκουντάιτις, ανανέωσε με Ρίτας

Οnsports Τeam

Tελικά ο Αρτούρας Γκουντάιτις δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, με τη Ρίτας να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ολική ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της μεταγραφής του Αρτούρας Γκουντάιτις στον ΠΑΟΚ με τον Λιθουανό παίκτη να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ρίτας και να παραμένει στην Λιθουανία.

Ο έμπειρος ψηλός έχει συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, ωστόσο το deal χάλασε και ο δικέφαλος του Βορρά στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για να ενισχύσουν τη ρακέτα τους.

Στην Euroleague, ο Γκουντάιτις έχει στην καριέρα του 8.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα. Επιπλέον τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως και το ενδιαφέρον για τον Καμ Ρέντις δεν προχώρησε, παρά τις αρχικές επαφές.