Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: «Χάλασε» του Γκουντάιτις, ανανέωσε με Ρίτας
Οnsports Τeam 03 Δεκεμβρίου 2025, 14:06
BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Χάλασε» του Γκουντάιτις, ανανέωσε με Ρίτας

Tελικά ο Αρτούρας Γκουντάιτις δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, με τη Ρίτας να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ολική ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της μεταγραφής του Αρτούρας Γκουντάιτις στον ΠΑΟΚ με τον Λιθουανό παίκτη να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ρίτας και να παραμένει στην Λιθουανία.

Ο έμπειρος ψηλός έχει συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, ωστόσο το deal χάλασε και ο δικέφαλος του Βορρά στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για να ενισχύσουν τη ρακέτα τους.

Στην Euroleague, ο Γκουντάιτις έχει στην καριέρα του 8.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα. Επιπλέον τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως και το ενδιαφέρον για τον Καμ Ρέντις δεν προχώρησε, παρά τις αρχικές επαφές.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΟΣΕΚΑ: «Ζητήσαμε την συμπαράσταση της ΕΟΚ αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση»
6 λεπτά πριν ΟΣΕΚΑ: «Ζητήσαμε την συμπαράσταση της ΕΟΚ αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση»
EUROLEAGUE
Μπασκόνια: Τέλος ο Ντιαλό
25 λεπτά πριν Μπασκόνια: Τέλος ο Ντιαλό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο
27 λεπτά πριν LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης από τους νησιώτες
49 λεπτά πριν Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης από τους νησιώτες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved