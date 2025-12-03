Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης από τους νησιώτες

Onsports Team

Μια ξεχωριστή και άκρως συμβολική στιγμή έζησε η Σύρος στο περιθώριο της ιστορικής αναμέτρησης της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καθώς ο σύλλογος των Κυκλάδων τίμησε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Σε μια ιστορική και άκρως φορτισμένη ατμόσφαιρα διεξήχθη η αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, με τον κόσμο του νησιού να δημιουργεί ένα ζεστό και πανηγυρικό σκηνικό για την πρώτη επίσημη εμφάνιση των νταμπλούχων Ελλάδας στη Σύρο απέναντι σε ομάδα της Super League 2.

Πριν από τη σέντρα, όμως, το αγωνιστικό ενδιαφέρον πέρασε για λίγο σε δεύτερη μοίρα, καθώς μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και περηφάνιας κυριάρχησε στο γήπεδο. Η διοίκηση της Ελλάς Σύρου τίμησε έναν από τους κορυφαίους αθλητές που έχει αναδείξει το νησί και έναν πραγματικό θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Γιώργο Πρίντεζη, για τη συνολική προσφορά του στον αθλητισμό αλλά και στη γενέτειρά του.

Ο παλαίμαχος διεθνής φόργουορντ, που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Ολυμπιακού και μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, γνώρισε την αποθέωση από τους συντοπίτες του. Το θερμό χειροκρότημα και η συγκινητική υποδοχή που του επιφύλαξε η Σύρος επιβεβαίωσαν τη βαθιά σχέση του Πρίντεζη με τον τόπο του, αλλά και τον σεβασμό που απολαμβάνει για το ήθος, την προσφορά και τη διαρκή στήριξή του προς το νησί.

Σε δεύτερο επίπεδο, η Ελλάς Σύρου τίμησε και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, προσφέροντάς του αναμνηστική πλακέτα. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε ένδειξη αναγνώρισης προς τον σύλλογο και τη διοίκησή του για την ιστορική παρουσία των νταμπλούχων στη Σύρο, σε μια στιγμή ξεχωριστής σημασίας για το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο.