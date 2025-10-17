Όσμαν: «Παράδειγμα του πως πρέπει να παίζουμε» - Ρεκόρ πόντων ο φόργουντ των «πράσινων»

Onsports Team

Ο Τζέντι Όσμαν με τους 29 πόντους που πέτυχε στην Κωνσταντινούπολη έκανε ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague – Οι δηλώσεις του Τούρκου.

Βραδιά ονείρου για τον Τζέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν ο MVP του θριάμβου στην έδρα της Αναντολού Εφές. Σημείωσε 29 πόντους και έκανε ρεκόρ πόντων στην EuroLeague.

Ο Τούρκος άσος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, τόνισε πως ήταν ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα, ενώ ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του για τον τρόπο που τον έβρισκαν με τις πάσες.

«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το του πως πρέπει να παίζουμε».

Για την εμφάνισή του και το νέο ρεκόρ: «Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη. Ημασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα».