Οι ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR στον Γιώργο Παπαγιάννη
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 23:55
EUROLEAGUE

Οι ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR στον Γιώργο Παπαγιάννη

«Γίνε γρήγορα καλά» η ευχή των «πράσινων» στον Έλληνα σέντερ που τραυματίστηκε στο ματς με την Αναντολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε θριαμβευτής από την έδρα της Αναντολού Εφές για την EuroLeague. Η χαρά μετριάστηκε από τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη. Ο οποίος για χρόνια αγωνίστηκε στο «τριφύλλι» και φυσικά είναι Έλληνας διεθνής.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχήθηκε στον ψηλό της τουρκικής ομάδας, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Γίνε γρήγορα καλά και μείνε δυνατός Γιώργο».



