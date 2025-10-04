Παναθηναϊκός, Γκραντ: «Δείξτε σεβασμό στους επτάκις Πρωταθλητές Ευρώπης, γίνεται προσωπικό»

INTIME SPORTS

Ο Τζέριαν Γκραντ ξέσπασε στα social media και σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τα διαιτητικά κακώς κείμενα της Euroleague, ζητώντας να δείξουν σεβασμό στον εφτά φορές Πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό κι η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους, παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Ο Αμερικανός γκαρντ στο σχόλιο του αρχικά παραδέχθηκε ότι το «τριφύλλι» μπορεί και θα παίξει καλύτερα στη σεζόν. Στη συνέχεια ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό από τους ρέφερι της Euroleague, υπογραμμίζοντας ότι οι διαιτητικές αποφάσεις αρχίζουν να μοιάζουν με… προσωπικά «χτυπήματα».

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό», έγραψε ο Τζέριαν Γκραντ.

Το ποστ του Τζέριαν Γκραντ